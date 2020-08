Apresentada moção de censura contra Bartomeu: «Exigimos a sua renúncia imediata»

Foi apresentada esta sexta-feira uma moção de censura contra a direção do Barcelona liderada por Josep Maria Bartomeu. A iniciativa conta com o apoio dos pré-candidatos à presidência do clube catalão Víctor Font, Jordi Farré e Lluís Fernández-Alá.





"Exigimos a renúncia imediata do atual conselho de administração do Barcelona. O objetivo desta moção é forçar a renúncia total do conselho e colocar o momento atual nas mãos de outras pessoas para o bem do clube", refere o porta-voz da iniciativa.Recorde-se que na quinta-feira, Bartomeu mostrou-se disponível para apresentar a sua demissão caso necessário para travar a saída de Messi