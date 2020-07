Apuramento para a Champions obriga Sevilha a gastar 21 milhões em Suso

O Sevilha apurou-se esta segunda-feira para a edição do próximo ano da Liga dos Campeões e sabe desde já que terá de investir parte da verba que encaixar pela entrada na prova da UEFA. Tudo porque, devido ao acordo assinado em janeiro com o AC Milan pelo empréstimo de Suso por 18 meses, os andaluzes estão agora obrigados a exercer a cláusula de opção que têm pelo espanhol, fixada em 21 milhões de euros.





Nos andaluzes desde janeiro, Suso totaliza 17 partidas até ao momento, 8 delas antes da paragem devido à Covid-19, fase na qual onde até se revelou um elemento em maior evidência do que depois do retorno da Liga. Ainda assim, Julen Lopetegui continua a confiar no seu futuro e a sua contratação, ainda que forçada, encaixa nos seus desejos, segundo revela a 'Marca'.