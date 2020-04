Arbeloa: «Casillas é meu vizinho e se quiser ovos é só ligar»

Durante nove temporadas - dividas por dois períodos -, Álvaro Arbeloa e Iker Casillas foram colegas de equipa no Real Madrid, partilhando no balneário do Santiago Bernabéu momentos positivos e negativos. Deram que falar nessa altura alguns desentendimentos, mas a verdade é que, agora que ambos estão afastados do futebol, perdura uma boa relação, conforme o ex-defesa assume. Aliás, Arbeloa e Casillas até moram praticamente lado a lado...





"Sempre tivemos uma boa relação. Claro que como toda a gente tivemos os nossos desentendimentos ou momentos em que a situação não é a mesma, mas não tenho nenhum problema com ele. Pelo contrário! É meu vizinho e se algum dia necessitar de ovos só tem de me ligar. Vejo-o muito bem de saúde, o que é o mais importante. Fomos companheiros muitos anos no Real e na seleção e, no final de contas, apesar dos desentendimentos, o que ficam são os bons momentos", frisou o antigo defesa, numa conversa com o canal de youtube Post United.E por falar em ovos, Arbeloa teria o mesmo gesto para com Piqué, um rival com quem andava sempre 'pegado'? "Claro que sim! Daria ovos a qualquer um", atirou entre risos o ex-defesa do Real Madrid, que na mesma entrevista destacou os treinadores que mais o marcaram. E aí há um português em destaque:"Tive treinadores muito bons. Não muitos, mas todos foram importantes para mim. Desde o Caparrós, que me deu confiança no Deportivo para jogar na Primeira; depois o Benítez no Liverpool, que confiou num miúdo que tinha 20 jogos na Liga e me leva a um grande de Inglaterra. No Real Madrid tive o Pellegrini, Ancelotti, Mourinho, que já sabem que me marcou muito como profissional e pessoal. Considero-o mais um amigo do que um ex-treinador. E o Zidane, que foi o meu ídolo, meu companheiro e treinador. E não me esqueço do Aragonés e do Del Bosque, que confiaram em mim para a seleção", concluiu.