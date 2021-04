Árbitro termina Sevilha-Granada antes do tempo e chama jogadores de volta

O Sevilha venceu por 2-1 na receção ao Granada, na 32.ª jornada da Liga espanhola e garantiu matematicamente o acesso à Liga dos Campeões em 2021/22, por assegurar que acaba nos quatro primeiros lugares.

Um penálti do croata Rakitic, aos 16 minutos, abriu a contagem, que o argentino Ocampos, a passe do compatriota Papu Gómez, ampliou aos 53, ainda antes de o Granada, com Rui Silva titular na baliza, ter feito qualquer remate.

De resto, a partida foi 'morna', com poucas oportunidades claras de golo, ainda que tenha 'animado' já nos minutos finais.

Em cima dos 90, o árbitro assinalou grande pen, por bola no braço do argentino ex-Sporting Acuña, e Soldado reduziu para o Granada, que fica, ainda assim, mais longe dos lugares europeus, já a sete pontos do sétimo posto.

Na reta final do encontro, o árbitro encerrou a partida antes do tempo e, com muitos jogadores já sem camisolas, ou com camisolas trocadas com rivais, ordenou que a partida fosse retomada.

Os jogadores disputaram outro minuto de futebol, sem que a bola tenha saído do campo ou qualquer remate tenha sido efetuado.

Além de garantir a 'Champions' no próximo ano, o Sevilha não desarmou na luta pelos primeiros lugares, pressionando o Atlético de Madrid, líder com 73 pontos, mais três do que os sevilhanos, e que só entra mais tarde em campo, contra o Athletic de Bilbau.

Se o Real Madrid, segundo com 71 pontos, empatou sem golos com o Bétis no sábado, o FC Barcelona venceu hoje e igualou os madrilenos, com o Sevilha logo a seguir, com 70.

À mesma hora, o Celta, nono, aproximava-se dos granadinos, ao triunfar por 2-1 com o Osasuna, no regresso aos triunfos após três jogos sem vencer, afastando-se ainda da equipa de Pamplona, que é 10.ª.

Antes, o FC Barcelona deu a volta em casa do Villarreal, vencendo por 2-1 graças a um 'bis' do francês Griezmann, e continua a depender apenas de si próprio para ser campeão.

No primeiro encontro do dia, o Getafe afastou-se dos lugares de descida, ao vencer no reduto do Huesca, 19.º e penúltimo classificado, por 2-0, graças a um 'bis' do turco Enes Unal, que marcou aos 20 e 52 minutos.