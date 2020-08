Árbitro auxiliar foi de férias com jogadores e agora desceu à 2.ª divisão

César Noval não poupou o comité técnico de árbitros de Espanha depois de ser despromovido à 2.ª divisão. O auxiliar - que também é cirurgião plástico - ficou surpreendido com a decisão e não tem dúvidas que a decisão está relacionada com o facto de ter passado férias com alguns jogadores da LaLiga.





¡ÚLTIMA HORA! El asistente César Noval da la cara tras oficializarse su descenso. ¡Ojo! Sus argumentos “La relación con jugadores” “Apariciones en prensa” @elchiringuitotv pic.twitter.com/GZ5ugJURSC — Juanfe Sanz (@JuanfeSanzPerez) August 24, 2020

Nas redes sociais circulou uma foto em que Noval surge na companhia de vários futebolistas e respetivas famílias, casos de Angulo, Parejo, Soldado e Del Horno."A minha descida como árbitro auxiliar da primeira para a segunda divisão foi uma decisão surpreendente porque ao nível desportivo a época não foi particularmente positiva, mas também não foi negativa. Entendo que a decisão obedece a outras considerações, como a minha aparição nas redes sociais com jogadores da 1.ª Divisão durante o meu período de férias, assim como a minha relação com alguns meios de comunicação nos últimos anos, sempre de forma natural e nada comprometida", disse César Noval num vídeo que partilhou nas redes sociais.