Árbitro do Real Madrid-Barcelona substituído

O árbitro do clássico entre Real Madrid e Barcelona teve de ser substituído. Antonio Mateu Lahoz sofreu uma lesão muscular e cedeu o lugar a Jesús Gil Manzano.





Um jogo desta natureza desperta sempre grande atenção e o de sábado ganha ainda maior relevo, já que pode ser decisivo nas contas do título. Os culés seguem em 2º, só a um ponto do líder At. Madrid e com mais dois do que os merengues, que esperam repetir a vitória da 1ª volta.De resto, a partida de amanhã fica marcada pelo duelo entre Messi e Benzema, respetivamente os melhores marcadores de Barça e Real. Em vésperas de clássico, o avançado dos blancos deixou um grande alerta para o rival."O clássico para mim é o melhor jogo do Mundo. Como sempre, vai ser um jogo difícil contra uma equipa que gosta de ter a bola. Entramos para ganhar, porque é uma final. Eles têm sempre posse, têm um bom guarda-redes e também Messi. É um jogador que faz tudo. Temos de ter cuidado, pois é muito perigoso", destacou.