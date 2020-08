Arda Turan critica Ernesto Valverde: «Fez-me sentir insignificante»

Arda Turan terminou a ligação ao Barcelona e assinou pelo Galatasaray a custo zero. O médio turco de 33 anos não esquece a passagem pelo Camp Nou e garante ter sido prejudicado por Ernesto Valverde quando o técnico chegou à Catalunha no verão de 2017.





"Cheguei ao Barcelona [em 2016] como número 10 do Atlético Madrid. Cheguei como um jogador importante e no Barcelona também conseguiu esse papel até que chegou Valverde, que me fez sentir insignificante. A certa altura em tinha melhores estatísticas atrás de Messi, Suárez e Neymar. Valverde não me deu oportunidade de jogar um minuto sequer, nem mesmo em amigáveis. Por isso a minha etapa no Barça acabou", apontou o jogador em entrevista ao beIN Sports Turquia.Turan passou as últimas três épocas emprestado aos turcos do Basaksehir e garante ter sido ele mesmo a colocar um ponto final na ligação ao Barcelona. "Eu decidi ir embora do Barça. Seja em que clube for, não posso continuar se não estou feliz. O dinheiro nunca foi prioridade para mim", justificou.