Arda Turan e a transferência para o Barcelona: «Pensava que ia para o Bayern Munique»

Durante quatro épocas Arda Turan foi uma das principais figuras no Atlético Madrid de Simeone e a qualidade exibida nesse período suscitou o interesse de outros colossos do futebol europeu na sua contratação.





No verão de 2015 o médio turco acabou por deixar os colchoneros e rumou ao Barcelona por 35 milhões de euros, mas o próprio jogador ficou surpreendido com transferência porque pensava que o destino seria outro."O meu empresário não me disse que o Barcelona me tinha contratado. Só soube do acordo 15 dias depois. E eu pensava que ia para o Bayern Munique... No ano anterior estive quase no Manchester United e a transferência caiu no último minuto. E houve um dia em que eu estava reunido com o meu agente, caiu um documento da mala dele, eu olhei e vi o logo do Barcelona nos papéis. Não podia acreditar...", contou o jogador de 33 anos durante uma conversa em direto no Instagram.