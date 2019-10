Arsène Wenger: «Hazard vai ser a solução... mas não para substituir Cristiano Ronaldo»

Desde a chegada, neste verão, ao Real Madrid, que Eden Hazard não conseguiu impôr-se como figura do Real Madrid, rótulo que trazia desde o Chelsea.Em declarações à BeIN Sports, Arsène Wenger, antigo treinador do Arsenal, afirmou que o internacional belga vai ser a resposta para os atuais momentos de dúvida sobre o clube merengue, mas que não será a certa quanto à substituição de Cristiano Ronaldo."Ele vai ser a solução, mas não para substituir Cristiano Ronaldo, de certeza. O Real Madrid precisa agora de outro goleador, até porque o Benzema tem 32 anos e se eles tiverem alguém mais jovem perto dele para marcar golos, talvez eles conseguissem melhorar nesse aspeto [na finalização]", afirmou o técnico francês.Arsène Wanger acredita que Hazard ainda não apresenta o nível físico que outrora já mostrou e que quando começar a concretizar todas as oportunidades que cria, vai tornar-se um 'caso sério' para os adversários."Eden Hazard é um jogador excecional em criar situações de perigo e a concretizá-las, especialmente nos grandes jogos. Penso que o Real Madrid ainda não viu o verdadeiro Hazard, até porque ele ainda não está, fisicamente, no seu melhor nível. É por isso que eu acredito que ele ainda vai aparecer", concluiu.