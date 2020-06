Arthur já tem autorização para viajar para Turim

Está cada vez mais perto de ser consumado o primeiro grande negócio do mercado. O Barcelona já deu autorização a Arthur para viajar rumo a Turim, onde irá no domingo fazer exames médicos antes de assinar pela Juventus. Em sentido inverso, Miralem Pjanic também passará por idêntico processo, mas neste caso irá fazê-lo em solo italiano, segundo revela o 'Sport'.





De acordo com o diário catalão, o médio brasileiro de 23 anos irá viajar diretamente de Vigo na companhia do médico do Barcelona, que aproveitará a viagem para fazer ele mesmo os exames ao médio bósnio, que irá fazer o percurso inverso ao de Arthur no final da temporada.Segundo a imprensa catalã, neste momento há apenas algumas revisões a ser feitas nos contratos da transferência, que ao que tudo indica envolverá uma troca direta de jogadores e ainda o pagamento de 10 milhões de euros por parte da Juventus. Por outro lado, Arthur irá auferir em Turim um salário quase três vezes maior do que aquele que tem em Camp Nou, isto num contrato válido por cinco temporadas.Ao que tudo indica tudo se oficializará entre domingo e segunda-feira, ainda que seja desde já certo que ambos os jogadores irão permanecer nos respetivos clubes até final das temporadas espanhola e italiana.