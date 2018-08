Arturo Vidal: «Com o VAR, o Bayern teria ganho mais duas Champions»

Arturo Vidal, o novo jogador do Barcelona, deu uma entrevista ao 'Mundo Deportivo' onde recordou os tempos em que jogava no Bayern Munique. O médio chileno não esquece as eliminações da equipa bávara nas duas últimas edições da Liga dos Campeões aos pés do Real Madrid, que acabaria por vencer a prova milionária."Com o vídeo-árbitro, o Bayern teria ganho mais duas Champions. É a minha competição favorita", declara o novo jogador do Barcelona dando uma bicada ao mais direto rival, Real Madrid.O reforço dos catalães chega ao Barcelona com a mesma ambição que o sempre caracterizou: "Chego a uma nova equipa para ganhar tudo e a liga espanhola também me entusiasma muito".Neste momento, a Liga dos Campeões ainda não conta com o sistema de vídeo-árbitro mas a UEFA está a ponderar a sua utilização a partir dos quartos-de-final, já esta época.