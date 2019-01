Arturo Vidal com quatro casas penhoradas por causa de dívida de 18 mil euros

Arturo Vidal, jogador do Barcelona, recebeu uma notificação de penhora do tribunal de Turim relativa a quatro casas que possui em Mocalieri, localidade situada a nove quilómetros de Turim. Em causa está uma dívida contraída com uma agência de viagens entre 2011 e 2015, altura em que atuava na Juventus.O processo teve início em 2017 quando representava as cores do Bayern de Munique. A dívida encontrava-se na ordem dos 17.045,76€, tendo ascendido para 18.489€ devido a custos judiciais. Para além destes valores, foram também reclamados a Vidal, cerca de 12.058,75€ relativos a custos judiciais.O chileno foi notificado a 24 de dezembro para saldar a dívida até ao final do ano de 2018. O jogador não cumpriu o prazo, e a justiça italiana procedeu então à penhora das quatro propriedades do futebolista, que se encontram agora em processo de leilão.