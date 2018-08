Continuar a ler

Modric só por... 750 M€



A confirmar-se a transferência de Vidal, o Inter terá de prosseguir o 'casting' por um médio, depois da 'nega' categórica que levou também do Real Madrid por Modric. Apesar de os italianos insistirem com o desejo do croata em mudar-se para Milão, da capital espanhola veio o aviso. "O Modric não sairá do Real Madrid. Não sairá nem por um euro a menos da sua cláusula de rescisão, que é de 750 milhões de euros", escreve o 'As', citando fonte dos merengues. O mesmo jornal avança que o Real prepara a renovação de Modric, cujo contrato termina em 2020.

Arturo Vidal já chegou a acordo com o Barcelona e é o eleito de Valverde para suprir a saída de Paulinho. Apontado também como alvo do Inter, o médio chileno, de 31 anos, preferiu rumar a Camp Nou. Vidal deve viajar hoje para a Catalunha para realizar os habituais exames médicos e assinar contrato por três temporadas, com o Bayern a encaixar, segundo o ‘Mundo Deportivo’, 25 milhões.O Barcelona prepara-se ainda para anunciar a contratação de Moussa Wagué. De acordo com o ‘Sport’, o lateral-direito senegalês, de 19 anos, que foi uma das revelações do Mundial’2018 – marcou um golo no empate com o Japão –, já realizou inclusive testes médicos.