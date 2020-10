As incríveis estatísticas do Getafe-Granada: 42 faltas e 346 bolas perdidas!

Os dados foram apresentados pelo jornal 'Marca' e não deixam grande margem para dúvidas. Getafe e Granada protagonizaram este domingo um daqueles jogos que poucos fãs do futebol iriam apreciar se estivessem nas bancadas. É que, segundo aquilo que reporta o diário espanhol, este encontro teve várias estatísticas pouco positivas, desde o número de faltas, às bolas perdidas até ao número de passes.





O mais impressionante foi mesmo o registo de, com umas totalmente anormais 346: 189 para o Getafe e 157 para o Granada. E se a bola foi perdida em mais de três centenas de vezes ao longo de 90 minutos, já asforam bem reduzidas, com um total de 115, 63 para o Getafe e 52 para o Granada. Passemos às: foram 42, a uma média de quase uma falta a cada dois minutos, 19 para os da casa e 23 para os visitantes.Por fim, outro dado surreal, o. Ao todo foram apenas trocados 329, 241 deles por parte do Getafe e apenas 88 por parte do Granada. Na prática, para vencer o jogo desta tarde por 1-0 , a turma visitante precisou de menos de um passe por minuto em média... Impressionante!