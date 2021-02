As insólitas cláusulas do contrato de casamento de ex-jogador do Betis

A 'influencer' María Hernández, namorada de Rúben Castro, antigo jogador do Betis, de 39 anos, que atualmente veste as cores do Las Palmas, contou no seu canal 'MTMad' que impôs uma série de condições ao avançado antes de aceitar o pedido de casamento.





Um contrato matrimonial com cláusulas muito insólitas, que vão desde o pequeno-almoço à obrigatoriedade de dançar pela casa...1- Quer que ele lhe faça o pequeno-almoço todos os dias. "Dá-me muita preguiça levantar-me e fazer o pequeno-almoço".2 - Uma massagem diária. "Gosto de ser massajada. Dói-me sempre alguma coisa e isso não pode faltar."3 - Que peça perdão e que as zangas passem rápido. "Se nos zangarmos, que venha pedir perdão de vez em quando. E que a zanga passe, no máximo, em 30 minutos."4 - Que faça fotos com ela.5 - Que apareça nos vídeos do canal MTMad.6 - "Que não seja preciso pedir-lhe um beijo ou um abraço."7 - Que goste dela para sempre.8 - Que faça as compras todos os dias. "Dá-me preguiça, não gosto nada. Às vezes compro online."9 - "Que tente surpreender-me sempre."10 - Que dance pela casa a ouvir música.