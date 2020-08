As tiradas de Pochettino contra o Barcelona que jogadores e adeptos não perdoam

O nome de Mauricio Pochettino tem sido falado para suceder a Quique Sétien no Barcelona, mas o treinador argentino não é consensual entre os adeptos e os jogadores culés. É que muitos lembram-se do que o técnico já disse sobre o Barça, garantindo que o Espanyol é o clube do seu coração. O jornal 'Marca' fez um levantamento das palavras do ex-treinador do Tottenham sobre os blaugrana.





A primeira vez que foi questionado sobre a possibilidade de treinar o Barcelona foi em 2017, já no Tottenham. "Seria impossível porque os meus laços emocionais estão criados em Barcelona com o Espanyol (...) Há valores na vida que não se podem mudar. A evolução existe, claro, mas não posso mudar esse sentimento; a minha relação emocional com o Espanyol é grande pelo tempo que lá passei e pelo impacto que criou em mim. Logicamente que quando alguém se sente identificado desta forma com o Espanyol, não tem problemas em dizer que não treinaria o Barça. Sou honesto e digo o que sinto, falo de coração. Também não sei se eles algum dia me vão querer."No mesmo ano, voltou a ser confrontado com a possibilidade de se mudar para Camp Nou e a resposta foi idêntica. "Ao nível familiar e pessoal, sou o que sou graças ao Espanyol. É mais do que um clube porque é mais do que um clube de futebol. Não me identifico com os valores do Barcelona, sou uma pessoa aberta, que chegou da Argentina, sou argentino com passaporte espanhol. Sinto-me bem na Catalunha e em Barcelona, que já é a minha cidade. Mas cresci com valores totalmente diferentes."Em janeiro do ano seguinte acrescentou: "Nunca serei treinador do Barcelona ou do Arsenal porque estou muito ligado ao Espanyol e ao Tottenham. Cresci no Newell's Old Boys e nunca treinarei o Rosario Central. Prefiro trabalhar na minha quinta, na Argentina, antes de treinar certos clubes."Mais tarde, já este mês, explicou as declarações sobre a quinta. "Há que explicar isso bem. Estive em Barcelona naquele ano (2018) e encontrei-me com o Bartomeu [presidente do Barcelona] num bar. Cumprimentámo-nos porque temos os filhos no mesmo colégio e estivemos à conversa uns cinco minutos. Isso gerou logo um rumor. Quando me perguntaram sobre isso quis acabar com ele [o rumor] de forma drástica, não quis faltar ao respeito ao Barcelona. O Espanyol fez-me homem, mas não sou arrogante e não gostei de fazer aquela declaração [sobre a quinta]. Se fosse hoje não o faria porque na vida nunca se sabe o que pode acontecer."Pochettino jogou no Espanyol entre 1994 e 2001, regressou depois em 2004 e terminou lá a carreira. Foi treinador da formação catalã entre 2009 e 2012. Atualmente encontra-se desempregado, depois de ter sido despedido do Tottenham.