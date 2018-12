Asensio lesionado desfalca Real Madrid

O Real Madrid só voltará a contar com Marcos Asensio no próximo ano. O avançado espanhol, de 22 anos, vai desfalcar a equipa do Real Madrid na final do Mundial de Clubes, ficando longe dos relvados cerca de três semanas, segundo divulgou esta sexta-feira o Real Madrid.O clube merengue informou que Asensio realizou esta sexta-feira uma ressonância magnética para avaliar a lesão que levou a ser substituído na meia-final da competição, frente ao Kashima Antlers , 13 minutos após ter entrado em campo."Após os exames realizados hoje ao nosso jogador Marco Asensio pelos Serviços Médicos do Real Madrid foi-lhe diagnosticada uma lesão muscular de grau 2 no reto femoral da perna direita", explica o clube no seu site.O Real Madrid disputa este sábado a final do Mundial de Clubes frente ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.