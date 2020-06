Asensio recorda o longo calvário: «Tinha dores só de pestanejar»

O calvário foi longo. Num jogo de pré-época, frente ao Arsenal, a 24 de julho do ano passado, Asensio sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho esquerdo. Uma lesão gravíssima que o afastou dos relvados durante 330 dias, praticamente um ano.





Agora, numa reportagem da televisão do Real Madrid, o espanhol conta como foi o processo de recuperação, que conta também com testemunho da sua mulher que ajudou Asensio a recuperar da grave lesão."A primeira semana foi muito dura", recordou o jogador. "Sofria muito com as dores, chorava de dor, cada movimento... tive de aprender a vencer a dor com a minha cabeça. Houve um momento em que tens de superar o facto de estares lesionado e foi complicado de passar. Quando aceitei a lesão, estava obcecado em recuperar e em fazer de tudo para ajudar o joelho. Estava 24h a pensar no joelho. Desafiava-me a mim mesmo."Também a mulher de Asensio recorda os primeiros dias de recuperação. "Doía-lhe muito. Tinha dores só de pestanejar", conta Sandra Garal.O longo calvário de Asensio terminou da melhor maneira. A 18 de junho, um minuto depois de entrar, o espanhol fez o gosto ao pé na vitóriado Real Madrid frente ao Valencia.