Asier Garitano demitido do comando técnico do Alavés

Asier Garitano foi este domingo despedido do comando téncico do Alavés, na sequência da quinta derrota seguida da equipa na Liga espanhola, anunciou hoje o clube basco, em comunicado divulgado no site oficial.

O conjunto de Vitória perdeu por 1-0 em Valladolid, no sábado, em jogo da 34.ª jornada, tendo averbado a sexta derrota nas últimas sete partidas do campeonato, no qual ocupa o 15.º lugar, a seis pontos da zona de despromoção, quando faltam disputar quatro rondas.

Asier Garitano, de 50 anos, assumiu o comando técnico da equipa basca no início desta temporada, substituindo Abelardo Fernández.