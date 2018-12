Asier Garitano despedido da Real Sociedad

A Real Sociedad anunciou nesta quarta-feira ter rescindido o contrato do treinador Asier Garitano, que deixa a equipa no 15.º lugar da Liga espanhola de futebol, com Imanol Alguacil a assumir interinamente o cargo. Garitano, de 49 anos, deixa um lugar que passou a ocupar em maio deste ano.A Real Sociedad opera a sexta troca de treinador na La Liga na presente temporada, colocando à frente da equipa principal, que inclui o português Kévin Rodrigues, o espanhol Imanol Alguacil, de 47 anos. Alguacil, antigo jogador do clube, já tinha treinado as camadas jovens da Real Sociedad e orientava, até aqui, a formação secundária. O conjunto basco, que perdeu os últimos quatro jogos no campeonato, cumpre o próximo jogo a 6 de janeiro de 2019, no reduto do campeão mundial e europeu em título, Real Madrid, para a 18.ª jornada da Liga espanhola.