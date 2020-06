Asprilla em defesa de James Rodríguez e sem paciência para Zidane: «Mando-o comer m...»

Faustino Asprilla, antigo avançado da seleção da Colômbia, teceu duras críticas a Zinedine Zidane pelas escassas oportunidades que tem dado a James Rodríguez no Real Madrid.





"A culpa não é do James, ele treina todos os dias como os outros. Os treinadores dizem sempre o mesmo, 'todos somos iguais', para dar motivação aos suplentes. Eles têm três ou quatro jogadores que entram. Há jogadores que vêm de baixo, não me digam que o goleador do Campeonato do Mundo está atrás do Mariano e de mais não sei quem... Há que ter respeito. O James tem paciência... Mas eu mando o Zidane comer m...", disse Asprilla aos microfones da 'Blu Radio Colombia'.O antigo avançado contou ainda que pediu a Carlos Queiroz, o selecionador da Colômbia, que não deixe de convocar James Rodríguez.