Assaltaram a casa de Denis Suárez... e não levaram nada

Os assaltos a casas de futebolistas da liga espanhola estão na ordem do dia no país vizinho e têm motivado uma atenção especial por parte das autoridades. De resto, até o nosso bem conhecido Nélson Semedo, do Barcelona, foi recentemente vítima dos amigos do alheio.

Contudo, no caso de Denis Suárez, que teve a casa assaltada na noite de Passagem de Ano, a história foi um pouco diferente do habitual. O jogador que se encontra ao serviço do Celta de Vigo soube que a sua mansão de Barcelona foi assaltada mas nada foi levado pelos assaltantes.

Os meliantes arrombaram portas, conseguiram abrir o cofre da casa mas não encontraram ‘dinheiro vivo’ e acabaram por mudar de ideias, não levando qualquer artigo do domicílio do médio espanhol.

Desta forma o jogador não entrou na extensa lista de jogadores de futebol que foram assaltados em Espanha e que inclui nomes como Álvaro Morata, Thomas Partey, Javier Hernandez, Raphaël Varane, Gerard Piqué e Iago Aspas.