Ataques de ansiedade? Real Madrid emite comunicado sobre Thibaut Courtois

O Real Madrid emitiu esta sexta-feira um comunicado sobre Thibaut Courtois, negando que o guarda-redes tenha sofrido qualquer ataque de ansiedade.O guardião merengue foi substituído ao intervalo do jogo da Champions, após de ter sofrido dois golos frente ao Club Brugge e ter sido assobiado pelos adeptos."Não foi diagnosticado qualquer ataque de ansiedade ao nosso jogador, portanto, essa informação é absolutamente falsa", refere a nota do Real Madrid, acrescentanto: "Thibaut Courtois foi diagnosticado e tratado a uma gastroenterite aguda com desidratação e desequilíbrio eletrolítico, o que tornou impossível terminar o jogo de terça-feira contra Brugge."Entretanto, Courtois garante, em entrevista à 'Marca':" Se queres ser guarda-redes do Real Madrid tens de aceitar essa pressão ."