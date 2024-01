Athletic Bilbao contra Real Sociedad: os (poucos) exemplos de quem trocou de rival

Álex Remiro



Este sábado joga-se o dérbi do País Basco. Athletic Bilbao e Real Sociedad defrontam-se em mais um episódio de rivalidade e, por isso, La Liga aproveitou a ocasião para recordar os jogadores que mudaram de um clube para outro. "Não há muitos exemplos, mas existem alguns jogadores que foram transferidos do Athletic Bilbao para a Real Sociedad ou vice-versa", lembra La Liga. São estes os nomes:"Remiro, que cresceu na região de Navarra, ao sul do País Basco, passou pela famosa academia Lezama do Athletic Club, mas nunca chegou a jogar pela equipa principal. Parecia que ele teria sua oportunidade em 2019, após a saída de Kepa para o Chelsea e uma lesão do novo número um, Iago Herrerín, mas complicações na negociação de um novo contrato deixaram-no de fora. Nenhum novo contrato foi assinado e ele tornou-se um agente livre no verão de 2019, momento em que Remiro decidiu fazer a curta mudança até a costa para assinar com os grandes rivais do Athletic, a Real Sociedad. Desde então, ele estabeleceu-se como titular na baliza"."Outra transferência de alto perfil recente foi a do internacional espanhol Iñigo Martínez, que se mudou de San Sebastián para Bilbao após o Athletic acionar sua cláusula em 2018. Anteriormente um ícone da Real, Martínez tornou-se uma figura não muito popular ao redor da Reale Arena, antes de se transferir para o FC Barcelona no verão passado".Estes são os casos mais recentes, mas La Liga não esqueceu os exemplos do passado. "Outros que jogaram pelos dois lados incluem o defensor, que se mudou da Real Sociedad para o Athletic Club em 2015, e, que se mudaram na mesma direção em 2009. E, é claro, há o caso da lenda do Athletic Club,, que fez sua estreia na LALIGA pela Real Sociedad antes de se transferir para o Athletic de forma controversa em 1995".