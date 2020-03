Athletic Bilbao está tão bem financeiramente que nem pensa fazer cortes salariais

Com o mundo do futebol a viver um período de incerteza, sem saber ainda quando os campeonatos regressarão, um dos temas do momento em Espanha passa pelos cortes salariais dos jogadores, com clubes como o Barcelona e o Atlético Madrid a iniciarem já o chamado processo de ERTE. Ainda assim, ao que parece nem todos no país vizinho têm esse problema e nem pensam nele...





É o caso do Athletic Bilbao, que segundo o 'El Pais' está numa situação financeira de tal forma positiva que nem pondera pedir aos seus jogadores qualquer tipo de redução dos seus vencimentos nesta fase. Segundo os dados do jornal espanhol, o clube basco tem de momento em caixa cerca de 190 milhões de euros, uma verba que permite enfrentar este período de incerteza com mais tranquilidade que os demais, especialmente tendo em conta que poucos são aqueles que têm as suas finanças no verde.Neste sentido, de acordo o 'El Pais', apenas mais seis clubes estão na mesma posição, mas a uma distância enorme: Eibar (40,94M€), Real Madrid (38,35M€), Leganés (27,42M€), Celta (24,07M€), Sevilha (23,62M€) e Villarreal (8,43M€). Analisados os dados, juntando estes seis emblemas não se consegue sequer chegar perto da verba positiva dos bascos. E mesmo perdendo algum do dinheiro que tinha previsto no seu orçamento, o Athletic seguirá com saldo positivo, já que o cálculo feito pela Liga aponta para uma perda, na pior das hipóteses, de 30 milhões de euros - sendo a maior parcela referente aos direitos televisivos (18,8M€).Quanto aos restantes clubes, especialmente o Atlético Madrid ou Barcelona, a situação é bem mais problemática, já que por exemplo os colchoneros têm uma dívida líquida de 522 milhões de euros e os catalães de 217M€. Pelo meio destes dois emblemas surge ainda o Valencia, com 291M€.