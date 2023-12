Athletic Bilbao ganha com golo aos 90'+4 e cola-se ao Atlético Madrid

O Athletic Bilbao venceu esta quarta-feira em casa o Las Palmas por 1-0, com um golo decisivo no quarto minuto de descontos, e colou-se ao Atlético Madrid, quarto classificado da Liga espanhola, à 18.ª jornada.O golo do médio Unai Gomez, aos 90'+4, foi um prémio para a tenacidade da equipa basca, que teve ascendente claro durante o encontro e somou várias oportunidades de golo anuladas pelos ilhéus, nonos classificados, com 25 pontos.

O guarda-redes do Las Palmas Álvaro Valles negou muitas ocasiões, incluindo uma grande penalidade de Gorka Guruzeta, aos 40 minutos, mas foi uma defesa incompleta sua que permitiu o cabeceamento decisivo na fase final da partida.

O Athletic Bilbao, que regista cinco vitórias e três empates nos últimos oito jogos no campeonato, é quinto classificado, com 35 pontos, os mesmos do Atlético de Madrid, que 'escorregou' na terça-feira na receção ao Getafe (3-3) e é quarto, em zona de qualificação para a Liga dos Campeões, mas com um jogo em atraso.

Na metade inferior da tabela, o Villarreal venceu na receção ao Celta de Vigo, por 3-2, e ascendeu ao 13.º lugar, com 19 pontos. Pedraza (13 minutos), Aissa Mandi (40) e Parejo (48, de grande penalidade) marcaram para os anfitriões, contra tentos de Douvikas (52) e Strand Larsen (57) para os galegos, que ocupam o 18.º posto, em zona de despromoção, com 13 pontos.