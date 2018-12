Athletic Bilbao soma segunda vitória no campeonato

O Athletic Bilbao interrompeu uma série de 13 jogos consecutivos sem vencer na Liga espanhola, ao triunfar esta segunda-feira na receção ao Girona por 1-0, em jogo que encerrou a 15.ª jornada.A equipa basca só tinha vencido na estreia do campeonato, em casa, na receção ao Leganés, por 2-1, e voltou a somar três pontos esta segunda-feira, depois de 13 jogos consecutivos sem vencer.O golo que deu o segundo triunfo ao Athetic aconteceu aos 90+2 minutos, quando parecia que o jejum de vitória dos bascos iria continuar, através de um penálti por falta cometida sobre Iker Muniain, lançado em campo aos 82 a render Inigo Cordoba, pelo defesa visitante Jonas Ramalho.Encarregado de bater o castigo máximo, o veterano ponta de lança Aritz Aduriz foi competente e garantiu a segunda vitória dos bascos.Com este triunfo, o Athletic é 18.º classificado, primeiro lugar abaixo da linha de água com 14 pontos, enquanto o Girona é nono, com 21, numa prova liderada pelo Barcelona, com 31 pontos, seguido do Sevilha e Atlético Madrid, ambos com 28, e do Real Madrid, com 26.