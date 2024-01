Athletic Bilbao vence dérbi basco e sobe ao 3.º lugar em Espanha

O Athletic Bilbao capitalizou este sábado o excelente momento que atravessa ao impor-se por 2-1 no dérbi basco frente à Real Sociedad, em jogo da 20.ª jornada da Liga espanhola, e subiu ao terceiro lugar.

No San Mamés, a equipa da casa somou o quarto triunfo consecutivo na La Liga e o 13.º jogo oficial consecutivo sem perder, entre campeonato e Taça da Rei, após a última derrota, que data de 22 de outubro, no reduto do FC Barcelona.

O avançado Alex Berenguer foi o homem do jogo no clássico do País Basco, com um bis, aos 30' e 42'. A formação de San Sebastián, em que o português André Silva não saiu do banco de suplentes, reduziu, por Oyarzabal, aos 87', mas não conseguiu anular a desvantagem.

O Athletic Bilbao ascendeu ao terceiro lugar, com 41 pontos, os mesmos de FC Barcelona, que no domingo disputa a final da Supertaça frente ao Real Madrid e ficará com um jogo em atraso na liga espanhola.

No arranque da segunda volta da competição, as duas equipas perseguem Real Madrid e Girona, ambos com 48 pontos. Os catalães podem aproveitar a folga dos merengues para se isolarem no topo, caso pontuem no domingo no reduto do lanterna-vermelha Almería.

Já a Real Sociedad permanece no sexto lugar, que garante vaga na Liga Conferência Europa, com 32 pontos, mais um do que o Betis, sétimo, que em Sevilha derrotou o Granada, por 1-0, num duelo entre equipas andaluzas decidido pelo golo do experiente médio Isco, aos 76 minutos.

Rui Silva foi titular na baliza dos sevilhanos e o guarda-redes André Ferreira viu todo o jogo do banco do Granada, 19.º e penúltimo classificado, com 12.

No primeiro jogo de sábado da La Liga, o Las Palmas, provisoriamente oitavo classificado, com 28 pontos, venceu em casa, por 3-0, o Villarreal (15.º, com 19). Kirian Rodriguez bisou para a formação das Canárias, aos 8' e 63', e Juanma Herzog, jovem defesa de 19 anos, coroou da melhor forma a sua estreia absoluta no campeonato com um golo, aos 51'.

Na metade inferior da tabela, Maiorca e Celta de Vigo empataram a um golo, numa partida em que Iago Aspas marcou, aos 9', o seu 150.º golo na liga espanhola e o canadiano Cyle Larin igualou para os locais, aos 42'. Os ilhéus ocupam o 14.º lugar, com 19 pontos, mais dois do que os galegos, no 16.º posto.