Athletic Bilbao vence em Valladolid e aproxima-se dos lugares europeus

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Athletic Bilbao voltou esta sexta-feira às vitórias, no reduto do Valladolid (3-1), na 26.ª jornada da Liga espanhola de futebol, colocando-se a dois pontos do sexto lugar, último de acesso às competições europeias.



Íñigo Martínez, aos 30 minutos, Guruzeta, aos 57, e Vesga, de penálti aos 78, fizeram os golos dos bascos, anulando o tento do canadiano Larin (74) que tinha dado esperança à equipa da casa.

Foi o primeiro triunfo em cinco jogos na La Liga para o conjunto orientado por Ernesto Valverde, que agora é sétimo à condição, com 36 pontos, a dois do Villarreal. O Valladolid é 14.º, com 28.

O jogo grande da 26.ª jornada da Liga espanhola é entre os dois primeiros, com o FC Barcelona, líder destacado com 65 pontos, a receber o eterno rival Real Madrid, segundo com 56.