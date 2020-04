Athletic Bilbao entrega material desportivo aos sem-abrigo em isolamento

O Athletic Bilbao, através da sua fundação e das associações de solidariedade Bizitegi e Goiztiri, está a doar material desportivo para as pessoas mais vulneráveis e sem-abrigo, que se encontram em isolamento devido à pandemia da covid-19.

Muitas dessas pessoas foram distribuídas por pavilhões desportivos de La Casilla, Bilbau, Lasesarre e Barakaldo, e os locais transformaram-se em casas improvisadas, para que "pudessem ficar em quarentena".

"Fazer exercício dois dias por semana é muito importante para estas pessoas, que se refugiaram aqui. É muito interessante manter uma rotina, em que todos os dias não são iguais", sublinhou Julen Ahedo, da Bizitegi.

De acordo com o clube, a escassez de roupa nas atuais circunstancias era um dos problemas, com a Fundação do Athletic a doar equipamentos para os mais vulneráveis.

