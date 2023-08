Athletic Bilbau vence fora Osasuna com irmãos Williams em destaque

O Athletic Bilbau ganhou este sábado ao Osasuna (2-0), na Liga espanhola, e os irmãos Iñaki e Nico Williams estiveram em evidência, com o primeiro a marcar o golo inaugural, e o segundo a fazer duas assistências.

Depois da derrota na primeira jornada, frente ao líder provisório Real Madrid - que bateu hoje o Almería -, a entrada forte dos bascos resultou numa vantagem aos 11 minutos, com o internacional ganês Iñaki Williams a aproveitar o passe de Nico, que representa a seleção espanhola, para inaugurar o marcador, e, aos 20, Nico assistiu Gorka Guruzeta para o segundo tento.

O marcador não mexeu mais até ao final e o Athletic Bilbau segue no oitavo posto da La Liga, com três pontos, os mesmos do adversário de hoje, que está em nono devido à diferença de golos.

Noutro jogo do dia, o líder Real Madrid venceu no campo do Almeria (3-1), com um bis de Jude Bellingham, que marcou pela segunda ronda seguida e igualou Ronaldo.

Desde 2009, com o avançado português, que nenhum jogador do Real tinha marcado nas duas primeiras jornada do campeonato espanhol, feito agora alcançado pelo médio internacional inglês, que se juntou esta temporada aos merengues vindo do Borussia Dortmund.

Também hoje, a Real Sociedad, esta época com lugar garantido na Liga dos Campeões, e Celta Vigo, que se salvou da descida na última ronda da temporada 2022/23, empataram (1-1) em San Sebastian, com André Silva, na equipa da casa, e Gonçalo Paciência, na formação forasteira, ausentes ambos devido a lesão.