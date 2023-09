Athletic ganha em casa do Alavés e sobe a terceiro na Liga espanhola

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Iñaki Williams e Oihan Sancet marcaram esta sexta-feira os golos da vitória do Athletic Bilbao sobre o Alavés, em Vitoria, por 2-0, um resultado que leva o clube bilbaíno ao terceiro lugar da Liga espanhola.

O jogo, da sexta jornada, deixa Athletic com 13 pontos, em igualdade com o Girona e o Barcelona, que tem melhor diferença de golos. O líder, com 15 pontos, é o Real Madrid.

A equipa treinada por Ernesto Valverde chegou a ganhar ao intervalo por 1-0, graças ao golo apontado aos 18 minutos por Iñaki Williams.

O ganês nascido em Bilbau viria a intervir também no segundo golo, aos 76 minutos, ao fazer o passe para o remate certeiro de Sancet.

O Alavés, que perde pela primeira vez em casa esta época, mantém o 14.º lugar, com seis pontos.