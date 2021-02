Athletic vence Bétis nos penáltis e está nas meias-finais da Taça do Rei

O Athletic Bilbao está nas meias-finais da Taça do Rei. A formação basca venceu o Bétis de Sevilha por 4-1 nos penáltis, depois de um empate a um golo nos 120 minutos.





William Carvalho foi titular na formação de Sevilha. Os golos só surgiram nos últimos minutos do tempo regulamentar. Aos 84’, Juanmi colocou o Bétis em vantagem. Contudo, aos 90+4’, em cima do apito final, Raúl Garcia marcou e forçou o prolongamento. No tempo extra, nenhuma das duas equipas conseguiram voltar a marcar e a eliminatória foi decidida nos penáltis.Aí o Athletic foi mais feliz. Raúl Garcia, Williams, Morcillo e Berchiche marcaram para os bascos. Do lado do Bétis, apenas Mandi marcou.