Girona afasta Atlético Madrid da Taça do Rei com golo de Doumbia perto do fim

O Atlético Madrid foi esta quarta-feira eliminado em casa da Taça do Rei pelo Girona. As duas equipas empataram a três golos, resultado que, após o 1-1 da primeira mão, apurou os visitantes devido ao maior número de golos marcados fora de casa.O homem do jogo acabou por ser o ex-sportinguista Doumbia, que marcou o terceiro golo do Girona aos 88 minutos no Wanda Metropolitano, apurando a sua equipa para os quartos-de-final da prova.O primeiro golo da partida surgiu aos 12 minutos, por Kalinic. No entanto, o Girona deu a volta ao marcador por Valery Fernández (37') e Stuani (59'). Os colchoneros voltaram a colocar-se em vantagem com tentos de Ángel Correa (66') e Griezmann (84'), mas quatro minutos depois Doumbia fez então o empate final.Consulte o direto do encontro