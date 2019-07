Atlético Madrid perto de contratar Kieran Trippier

Kieran Trippier, lateral do Tottenham, está muito perto de ser reforço do Atlético Madrid. De acordo com o jornal 'As', o negócio pode ficar fechado por 30 milhões de euros.





De acordo com a mesma publicação, Nélson Semedo seria o alvo prioritário da equipa liderada por Diego Simeone. Contudo, as dificuldades nas negociações pelo jogador português fizeram com que os rojiblancos se virassem para o jogador dos spurs.As conversas entre os clubes estão muito avançadas e o 'As' avança a possibilidade de Ángel Correa entrar no negócio, uma vez que o argentino é muito pretendido pelos londrinos e não vai continuar no Wanda Metropolitano.