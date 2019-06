Atlético Madrid quer recuperar valor pago ao Sporting por Gelson ao vendê-lo ao Monaco

O Atlético Madrid quer recuperar o valor pago ao Sporting por Gelson Martins ao vender agora o jogador ao Monaco. A intenção dos colchoneros passa mesmo, de resto, por ainda lucrar com a transferência do jogador para o principado a título definitivo, segundo o jornal 'As'.





Recorde-se que o jogador rescindiu de forma unilateral com o Sporting no verão passado depois dos acontecimentos na Academia de Alcochete e assinou pelo clube espanhol. O Sporting reclamou uma indemnização ao Atlético Madrid e os dois emblemas acabaram por chegar a acordo, com os leões a receberem 22,5 milhões de euros.Gelson Martins foi depois emprestado ao Monaco e os franceses pretendem contratá-lo em definitivo, processo que está bem encaminhado, como Record já noticiou . Por sua vez, o Atlético Madrid espera vender Gelson acima dos 22,5 milhões pagos ao Sporting e assim lucrar com um jogador que teve história curta na capital espanhola.