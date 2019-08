Atlético Madrid sem pressa por Rodrigo

O Atlético Madrid pretende contratar Rodrigo, ex-jogador do Benfica, ao Valencia. No entanto, a equipa de Diego Simeone não tem pressa para fechar este negócio, já que quer primeiro vender Ángel Correa, de modo a ficar com uma posição do ataque para ser preenchida pelo avançado espanhol de 28 anos.





Quer a imprensa, quer a imprensa italiana afirmam que Ángel Correa, avançado argentino de 24 anos, está muito perto de ser reforço do AC Milan e juntar-se a André Silva no ataque dos rossoneri. Por isso, apenas quando este negócio for concretizado é que os colchoneros avançam em definitivo para a contratação de Rodrigo.