Atlético Madrid tem Nélson Semedo na agenda

Depois de garantir Felipe e Hector Herrera, ambos do FC Porto, o Atlético Madrid vai centrar atenções no mercado interno, avança o diário 'As'. E um dos potenciais alvos é Nélson Semedo, internacional português do Barcelona.





Semedo, de 25 anos, é visto como um jogador conhece bem o campeonato espanhol, dado competir no país há duas temporadas. Não conseguiu afirmar-se como titular indiscutível no Barcelona e é nisso que os colchoneros apostam. Trata-se de um lateral direito com propensão ofensiva, do agrado de Diego Simeone.