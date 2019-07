Atlético Madrid vende duas parcelas do Vicente Calderón por 100 milhões de euros

O Atlético Madrid vendeu esta quinta-feira duas das três parcelas do estádio Vicente Calderón, antigo recinto dos colchoneros, avança o 'As'. O clube madrileno encaixa 100 milhões de euros por estas duas parcelas, vendidas ao fundo Azora e CBRE GIP. Representantes das duas partes oficializaram a venda esta manhã.





Mas o Atlético não se fica por aqui. Há outra parcela, a maior das três, que vai ser vendida na próxima semana, com a qual os rojiblancos vão encaixar 80 milhões de euros. As três parcelas têm 63.076 metros quadrados e a parcela maior, que ainda tem de ser vendida, tem 28.481 metros quadrados.Os madrilenos previam receber entre 170 e 180 milhões de euros com o seu antigo recinto, estimativa que vai ser cumprida.