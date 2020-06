Attamah desafia Thomas Partey a ir para o Arsenal

Joseph Attamah, médio ganês do Karagumruk da Turquia, falou sobre o companheiro de seleção Thomas Partey, médio do Atlético Madrid, a um canal de televisão do Gana e deixou um desafio. "Ficaria feliz se ele fosse para o Arsenal. Já fez tudo no Atlético e é reconhecido como um dos melhores médios do mundo", começou por dizer.





Partey, de 26 anos, é um dos jogadores mais cobiçados neste momento e uma mudança para a Premier League pode ser o salto correto na sua carreira e é esse caminho que Attamah acha que o companheiro deve seguir. "Tem que ir para outra liga para provar a si mesmo que consegue alcançar o mesmo nível de sucesso. Ele precisa que as pessoas saibam que é capaz de ter sucesso fora da Espanha", concluiu.Apesar de ser aposta frequente de Diego Simeone no Atlético Madrid, Partey pode estar mesmo de saída, sendo que a questão principal prende-se sempre com o dinheiro e de como os clubes vão sobreviver à crise causada pela pandemia de Covid-19. Mas, o jornal britânico 'The Sun' avança que os colchoneros devem libertar o jogador por cerca de 50 milhões de euros.