Aubameyang 'apanhado' no treino do Barcelona

Ainda não foi apresentado oficialmente mas já trabalha ao serviço do novo clube. Pierre-Emerick Aubameyang foi 'apanhado' no treino do Barcelona e a imagem tornou-se imediatamente viral.

Surgiu no Twitter do jornalista espanhol Toni Juanmartí e mostra o reforço dos blaugrana em intensa atividade, com o profissional da comunicação social a destacar que o gabonês teve como parcerio de quase todas as atividades Dembélé.

Recorde-se que o avançado de 32 anos chegou a custo zero à Catalunha, proveniente do Arsenal, e vai assinar um contrato válido até 30 de junho de 2023. O ponta-de-lança junta-se a Ferran Torres (Manchester City) e Adama Traoré (Wolves) no lote de reforços assegurados nesta janela de mercado.