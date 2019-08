Autarca de Madrid rendido a João Félix: «É a melhor contratação da história do Atlético»

José Luis Martínez Almeida, presidente da câmara de Madrid, é adepto do Atlético Madrid e não o esconde de ninguém. Tem lugar no Wanda Metropolitano e foi de lá que assistiu ao triunfo dos colchoneros diante do Getafe, na primeira jornada do campeonato, bem como à grande exibição de João Félix.





O autarca está rendido ao jovem português, conforme admitiu em declarações ao jornal 'Marca'. "O João Félix é a melhor contratação da história do Atlético Madrid. Lembra-me o Futre", explicou, deslumbrado.José Luis Martínez Almeida conta assistir a vários jogos dos colchoneros esta época ao vivo e adianta que vai ao Santiago Bernabéu quando for convidado pelo Real Madrid.