Autoridades espanholas não vão autorizar testes à covid-19 de forma indiscriminada no futebol

A Cadena SER revelou esta quinta-feira, em Espanha, que o plano que a LaLiga tem para o regresso da competição pode ser inviabilizado pelo facto de as autoridades de saúde do país não estarem dispostas a aprovar a realização de testes de forma indiscriminada aos jogadores.





Os futebolistas, como qualquer outra pessoa no país, só poderão realizar testes à covid-19 se tiverem sintomas e com prescrição médica.Além do mais, contou fonte do ministério da saúde àquela rádio, tantos as entidades públicas como privadas têm de dar conhecimento às autoridades das respetivas comunidades autónomas do material de testes que disponham, tanto em termos de unidades adquiridas como quanto ao uso que pretendem fazer delas.