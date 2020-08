Avançado do Celta de Vigo celebra em Barcelona e fica sem relógio de 300 mil euros

A última jornada do campeonato espanhol foi agridoce para o russo Fedor Smólov. O Celta de Vigo visitou o já despromovido Espanyol, num jogo em que estava em causa a permanência, e, mesmo não tendo sido convocado, o avançado fez questão de acompanhar a equipa, que acabou por garantir mais um ano na LaLiga.





Depois do encontro - segundo conta o site 'El Caso' - Smólov foi com uns amigos às discotecas localizadas no Porto Olímpico e acabou na polícia. O luxuoso relógio que ostentava no pulso chamou à atenção de um grupo de jovens, que acabaram por roubá-lo.O próprio futebolista foi à polícia apresentar queixa na sequência do sucedido. Não se sabe a marca do relógio, que estaria avaliado em cerca de 300 mil euros.