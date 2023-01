Avançado do Mirandés apanhou todos desprevenidos e fez golaço do meio-campo

Roberto López foi esta sexta-feira protagonista de um lance de fazer levantar o estádio no Las Palmas-Mirandéz, da 24.ª jornada da Segunda Liga espanhola. O avançado dos visitantes aproveitou a adiantamento do guarda-redes adversário e apostou num remate do meio-campo que inaugurou o marcador (e de que maneira!) aos 50 minutos.Apesar da espetacularidade do lance, não foi suficiente para garantir os três pontos ao Mirandés, já que o Las Palmas fez a reviravolta e venceu a partida.