Azar com Hazard? Cada jogo do avançado belga custou 2,2 milhões de euros ao Real Madrid

O pior que pode acontecer a um clube é pagar uma fortuna por um jogador, dar-lhe um salário principesco e depois ele lesionar-se e não corresponder. Foi o que aconteceu ao Real Madrid com Eden Hazard. O belga, que no Chelsea disputou uma média de 50 jogos por época, jogou 32 por cento dos minutos possíveis na sua primeira época no Santiago Bernabéu e o jornal 'As' já fez contas às implicações financeiras desta escassa utilização.





A recuperar de uma segunda operação ao joelho direito, cada jogo disputado por Hazard custou 2,2 milhões de euros ao Real Madrid. O jogador, que participou em 22 encontros, custou 100 milhões de euros e aufere 30 milhões brutos, tendo assinado um contrato válido por cinco temporadas.O jornal compara-o a Gareth Bale - que foi emprestado esta época ao Tottenham - explicando que Hazard jogou na sua época de estreia metade do que o galês atuou na sua primeira época no Real Madrid.Zidane quer que o avançado belga recupere totalmente da lesão, preferindo não precipitar o regresso, como sucedeu depois da paragem por casa da pandemia, onde o belga chegou a participar em 6 jogos, mas acabou por ter de parar com cores na articulação.O técnico garantiu que a recuperação de Hazard corre bem e que avançado "está muito perto" do regresso.