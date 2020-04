«Baixei-me no campo e disse: 'Seja o que Deus quiser'»: ex-Sporting relata tarde insólita

Bruno Marioni, antigo avançado de Sporting, Villarreal, Tenerife, Boca Juniors, entre outros, recordou em entrevista à 'TyC Sports' um dos momentos mais insólitos da sua carreira. O dianteiro argentino, agora com 44 anos, revelou ter sentido cólicas durante um Tenerife-Lanzarote, dores que levaram o ex-leão a fazer algo inesperado em pleno relvado.





"Estava no Tenerife e era dia de jogarmos contra o Lanzarote. O jogo arrancou às 19h e fazia cerca de 33, 34 graus. O ar estava muito pesado, húmido e com toda aquela alteração de temperatura e essas alterações climáticas chegaram outra vez e, na segunda parte, já estávamos a jogar com 20 graus. Com tudo isto, estava todo transpirado e comecei a sentir cólicas. Chegou um momento em que estavam a passar para outro nível", apontou.Porém, tudo viria a piorar. "Chamei o treinador e disse: 'Substitui-me' e ele disse-me que não podia porque já não tinha mais substituições para fazer. 'É que eu tenho de ir à casa de banho', disse-lhe, mas não adiantou. Continuei em campo, fizeram-nos o terceiro e o quatro golo, mas a verdade é que eu não aguentava mais. Estava completamente pálido. Via os adeptos do Lanzarote todos contentes, a festejar, então baixei-me no meio do campo e disse: 'Bem, seja o que Deus quiser'… bem, acho podem imaginar o que eu fiz", confessou."Cinco minutos depois voltaram a marcar outro golo e eu no mesmo. Virei-me para o treinador outra vez e disse: 'Tenho mesmo de ir à casa de banho'. Cheguei lá e a porta estava fechada. Estava lá o roupeiro, troquei de equipamento e joguei os últimos 10 minutos do jogo. Perdemos 5-0", concluiu.