Bale admite desilusão com o futebol profissional: «Somos meros robôs»

Gareth Bale revela que a vida de profissional no futebol não é nada fácil e admite que os jogadores de 'elite' acabam por perder o controlo das suas vidas. Numa entrevista para o "State of play", documentário da BT Sports Films, que estreará a 29 de maio, o atleta deixa o testemunho da sua experiência.Bale fala da profissão e adjetiva os jogadores como "meros robôs", referindo que "nos dizem onde devemos estar, o que fazer, a que horas temos de comer". "É como se perdesses a tua vida, de certa forma", refere, admitindo que, apesar das desvantagens, vale a pena o sacrifício.O galês, que atualmente joga no Real Madrid, assumiu que a alegria em jogar futebol que sentia em criança perdeu-se com a chegada ao nível profissional. E quando questionado sobre se entende quando ex-jogadores dizem ter recuperado as suas vidas, Bale confirma entendê-lo perfeitamente."Como atleta profissional, especialmente em contexto de equipa, não podes controlar o teu calendário, como no golfe ou no ténis", acrescentou Bale, que confessa ter uma paixão pelo golfe.A presente temporada terá sido a pior do galês desde que chegou ao Bernabéu, em 2013, proveniente do Tottenham, como a transferência mais cara da história do Real Madrid (101 milhões de euros). E recorde-se que Zidane já não conta com o jogador para próxima temporada