Bale não quer sair e pode custar até 60 milhões de euros ao Real Madrid

Gareth Bale tem sido alvo de várias polémicas recentemente e o Real Madrid olha para o jogador como uma verdadeira 'pedra no sapato'. A imprensa espanhola garante que o galês não irá forçar a saída e que tenciona cumprir o contrato até ao fim, isto é, 30 de junho de 2022.





"Bale está deliciado com a possibilidade de ficar no Real Madrid mais dois anos", afirmou Jonathan Barnett, agente do avançado, em declarações ao 'AS'.O internacional galês de 31 anos aufere um salário de 14,5 milhões anuais e não pretende perdoar nem um cêntimo do atual contrato. O mesmo jornal calcula que os gastos dos blancos podem rondar os 60 milhões de euros, caso o jogador permaneça na capital espanhola.No entanto, Zidane, não parece contar com o avançado que na última jornada do campeonato, frente ao Leganés, não foi convocado por opção do treinador, num jogo em que alguns dos jogadores menos utilizados tiveram oportunidades de se mostrar. O herói da final da Champions de 2018 frente ao Liverpool perdeu importância no seio do plantel e também no mercado mundial."Um empréstimo não é opção para um jogador do seu estauto", frisou o agente. Depois de no verão passado o Real Madrid ter recusado uma oferta do Jiangsu Suning da China, que pretendia fazer de Bale o jogador mais bem pago do mundo, surge agora a MLS como forte possibilidade para prosseguir carreira.