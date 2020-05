Bale responde às críticas por praticar golfe: «Stephen Curry joga nas manhãs dos dias de jogos»

Gareth Bale é um apaixonado por golfe, mas está limitado na prática da modalidade, sobretudo durante as épocas desportivas, algo que não entende. Aliás, o próprio recorda que há desportistas de alta competição que o fazem sem prejuízo para o seu rendimento.





"Não deveria ser um problema para mim jogar golfe, mas é. Muita gente tem problemas com isso. Não sei porque razão, mas já falei sobre isto muitas vezes e a todos parece bem. Mas é especialmente os meios de comunicação social que têm essa perceção que não é bom para mim, que deveria estar a descansar, ou que pode gerar lesões. Mas eu vejo pessoas na América, por exemplo o Stephen Curry que joga nas manhãs dos dias das partidas. Eu se jogo num dia do jogo, perguntam logo: 'O que estás a fazer?'", deu conta o jogador do Real Madrid.Todavia, quando questionado se os adeptos do Real Madrid estão preocupados com a prática de golfe por parte de Bale, este é taxativo: "Não, de certeza".